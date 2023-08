Escándalo en Gran Hermano Chile: Cercanos a Lucas Crespo increpan a familia de Pincoya tras eliminación

La noche de este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Chile, donde Lucas Crespo no logró conquistar al público, teniendo que dejar la casa más famosa del mundo con el 88,59% de los votos, frente al 11,41% de Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.

Pero la mayor polémica no se vivió por la salida del llamado ‘cuicazo’, sino que por el comportamiento de sus más cercanos, que estaban presentes en el estudio en nuestro país, y a los que al parecer no les gustó para nada el resultado de las votaciones.

Resulta que durante los últimos minutos de emisión de Gran Hermano Chile, a través de redes sociales, comenzaron a aparecer una serie de publicaciones, en los que afirmaban que el círculo cercano a Lucas Crespo había partido a increpar a la familia y amigos de Pincoya.

«Estoy de público en el estudio y la familia de Lucas se fue en contra la familia de la Pincoya. ¿Y así después piden respeto y que entendamos que es un juego?», señaló en Twitter la usuaria @gnftear.

Como en ese momento, todavía no se conocían muchos detalles de lo que había ocurrido realmente, es que muchas especulaciones aparecieron en redes sociales, con algunos seguidores de Gran Hermano incluso afirmando que Fernando ‘Bambino’ Altamirano también se había metido en los insultos en contra de los amigos de la participante.

¿Qué pasó con la familia de Lucas Crespo en Gran Hermano?

Es en este contexto que, Carla Matutera, amiga de Pincoya, dio a conocer lo que de verdad había ocurrido durante la madrugada de este lunes. La mujer apuntó todos sus dardos en contra de Vicente Pickering, amigo de Lucas y quien manejaría sus redes sociales.

«El amigo que le maneja el Instagram a Lucas, este muchacho, fue y dijo que la huevada estaba arreglada. Y lo le dije: uy, arreglado combina con picado. Oh, me salió frase sin mayor esfuerzo. Si hubiese querido no me hubiese salido. Y ahí empecé: La la lala lala. Y ahí me empezó a insultar y yo me enojé y le dije: ¿Tú conoces a la Pincoya? ¿Sabes quién es? ¿La conoces que hablas así de ella? ‘No’, me dice. ‘Tenga la bendición de no conocerla’… ¡La que tiene la bendición de no conocerte y no ubicarte es ella!», lanzó Carla.