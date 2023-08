«Me tirita la voz…» Karla Constant se quiebra en emotivo video despidiéndose de Mega

Tras anunciarse su renuncia a Mega en julio pasado, este domingo se concretó la salida de Karla Constant del canal, luego de animar por última vez ‘De Paseo’, programa que lideraba junto a María José Quintanilla. Por lo mismo que aprovechó de recurrir a sus redes sociales para despedirse.

Pues a través de Instagram, la comunicadora compartió un sentido video en el que recopila una serie de registros con algunos de los mejores momentos de sus 10 años trabajando en la estación privada.

«Mi último día en @mega.tv después de 10 años, gracias por todos los proyectos y desafíos vividos, y, sobre todo, gracias por los buenos amigos y amigas que conocí, los atesoro y me los llevo en mi corazón», comenzó escribiendo Karla Constant para acompañar la publicación.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Fue un privilegio compartir equipo con ustedes y poder transmitir en pantalla el trabajo de cada uno. Gracias Mega, amigos, compañeros, ¡hasta la próxima!».

Mientras que en el video, se le escucha decir: «En mi último día en Mega quiero darle las gracias a todos, porque de verdad han sido días maravillosos, de abrazos fuertes y apretados, de palabras con sentimientos, con emoción, y me tirita la voz, se me cierra la garganta, porque la emoción también me invade a mí, muchas gracias a Mega y a todos ustedes».

«Mis amigos y compañeros con los que tuve el honor de trabajar en estos 10 años. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima», cierra Karla Constant, notablemente emocionada.

Solo cariño para Karla Constant

Como era de esperar, en cosa de minutos recibió más de nueve mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, entre los que se encontraban María José Quintanilla y Cristián Sánchez, los que le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

«Te adoro! Nos vemos el martes»; «10 años!!! Qué heavy!!! Ahora te toca seguir entregando tu talento en otro lugar… eres seca»; «Donde estés brillarás 💕 por tu sencillez y profesionalismo!»; «es que nadie se merece más que tu, todo lo que te está pasando»; «Qué lujo despedirte así!!! Que vengan puras cosas buenas» y «Karlita eres lo máximo», es parte de lo que le dijeron a la comunicadora.