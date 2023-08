«Es un payaso»: Redes sociales destrozan a Jorge tras discusión con Coni en Gran Hermano Chile

La noche de este jueves se mostró en Gran Hermano Chile, un desafío que tenía que superar Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, con el fin de ganar una serie de premios para ella y toda la casa.

Entre estos, se encontraban tres cajetillas de cigarros, las que la participante decidió compartir solo con los compañeros que se atrevieron a acompañarla en la prueba, que consistía en lanzarse a la piscina completamente a potope.

Frente a esta situación que Jorge Aldoney se molestó al ver que no le dieron a Alessia Traverso, la que se negó a ayudarlos, por lo que no dudó en partir a encarar a Coni Capelli, que se encontraba compartiendo con los otros jugadores que estuvieron en el reto.

«¿Por qué no le dieron cigarros a la Alessia?», lanzó el Mister Chile de entrada. A lo que la bailarina le respondió que «Me parece nada que ver la actitud que estás teniendo», además de agregar sin filtró: «Tuvieron una actitud súper negativa cuando vinimos a hacer el desafío; nadie felicitó a la ‘Pincoya’».

Junto con esto, Coni le dijo que «no me parece que vengas aquí, prepotente» y «si tienes que hablar con alguien, hazlo con la ‘Pincoya’, ella es la ganadora, el premio fue para ella».

Posteriormente, Jorge le aseguró que ni siquiera estaba reclamando por él, sino que le parecía injusto que dejaran fuera a Alessia y que «si te lo hicieran a ti, estaría haciendo lo mismo (que yo)».

«Me han hecho hueás peores y te has quedado callado» le contestó Coni. «No me has venido a defender a mí» continuó mientras el modelo se alejaba. «No me has venido a defender a mí», ya que «defienden a los suyos, pero cuando le toca a uno, y se ensañan con uno, nadie dice ni una hueá».

El público se lanzó sin filtro contra Jorge

A los pocos momentos, los seguidores de Gran Hermano Chile, no dudaron en lanzarse con todo en contra de Jorge, afirmando que su actitud había sido más que prepotente en el encierro.

«Es un payaso, se volvió insoportable, seba tenía razón»; «Igual barsa él»; «Jorge mendigando salvación»; «Que violento Jorge, con que cara increpa Coni»; «Hizo eso para que lo salvará de placa la Alesia»; «Justo hoy actuó así?»; «Otra vez Jorge haciendo show»; «no me puede caer mas mal» y «Demasiado agresivo con las mujeres de la casa» le dejaron.