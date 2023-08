Karla Constant le dice adiós a Mega con emotivo registro

Unos días atrás, desde Mega se dio a conocer que Karla Constant había decidido renunciar tras una década, en medio de los rumores de que estaría lista para partir a Canal 13 y coanimar el nuevo reality show que prepara la estación.

«Informamos que la animadora Karla Constant, por motivos personales, ha presentado su renuncia a Megamedia, la que se hará efectiva a partir del próximo 12 de agosto de 2023», indicaron a través de un comunicado desde la estación en aquel momento.

Mientras que la animadora escribió un especial mensaje sin hacer referencia a su salida. «Me río, lloro y después lloro más, al rato me río de nuevo… Uffff estas semanas han sido así, una locura», además de agregar: «Porque los procesos no son blanco o negro, está todo revuelto, las emociones se mezclan y no hay nada que hacer mas que respirar profundo y vivírselo a concho. Pero estoy feliz! Eso sí, porque no hay mejores decisiones que las que se toman con el corazón!!!! Gracias por tanto cariño».

La emotiva despedida de Karla Constant

Y ya llegado su último día oficial en Mega, Karla Constant compartió en Instagram un especial video, en el que se despide de todos los amigos y compañeros con los que compartió durante la década que estuvo en el canal.

Para acompañar el registro, escribió que esta resultó ser una «tarde de abrazos y mucho cariño!!!!».

Junto con agregar que «El primer video es con mi Berni hermosa, peluquera talentosa y luminosa con quien he tenido el placer de trabajar en estos 10 años en Mega».

«En las fotos que siguen con mis amigos de 45 minutos La encantadora Gringa, Marianne Schmidt. Luego mis galanes, mis amigos de ‘Mucho Gusto’ y tantos otros proyectos, Ivan, Álvarito Suarez y Cesar y por último la Yotita linda de peluquería. Se les quiere y se les respeta» cerró Karla Constant su mensaje de despedida.