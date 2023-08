Coni deja la escoba en Gran Hermano con confesión hot sobre Raimundo: «Con papas fritas»

La noche de este miércoles se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, donde uno de los momentos que más sorprendió a los seguidores del reality, es el protagonizado por Coni Capelli, quien ya se muestra interesada en Raimundo Cerda, el nuevo participante.

Resulta que todo comenzó, luego de que durante una conversación entre ambos, la bailarina le preguntara si acaso estaría con una mujer sin depilar, a lo que respondió que no, pues se depilaba enterito, así que él espera reciprocidad en el tema, pese a que «hay minas que les gustan, y es respetable».

Así que tras terminar la conversación, Rai salió de la pieza a hacer ejercicio en el patio, dejando a la Pincoya con Coni, quien no dudó en señalar que «es rico este cabro, el Rai me dejó loca con esa hueá», afirmó sobre su postura con la depilación.

Momento en el que la chiquilla comenzó a reír, pues el deportista pasó por el pasillo a su lado. «Justo pasó» lanzó, pensando en que había alcanzado a escuchar su declaración.

La coqueta declaración de Coni en Gran Hermano Chile

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras esto, Coni aprovechó de mandarle un mensaje a Seba Ramírez, el que fue su pinche dentro de Gran Hermano Chile, y que de inmediato generó buena onda con Rai, antes de su renuncia al reality de CHV.

«Solamente Seba, porque te tengo respeto y lealtad, no me lo como con papas fritas», comenzó lanzando en tono de risa. Junto con agregar que «porque si no fuese porque soy una mujer respetuosa y leal… está bien rico tu amigo».

Mientras que la Pincoya no se mostró tan de acuerdo con su amiga y le respondió: «Creo que la única que debería tener respeto a alguien acá, a su marido, soy yo», pues «acá son todas solteras».

Para cerrar, Coni no dudó en volver a repetir que se lo comería «con papas fritas, ketchup, mostaza y mayo».