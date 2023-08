«Ella pudo haber cobrado…» Daniela Aránguiz responde a carta de Anita Alvarado en El Purgatorio

La noche de este jueves se emitió el segundo capítulo de El Purgatorio, donde Daniella Campos y Daniela Aránguiz se confesaron sobre todos sus secretillos buscando el Paraíso. Pero sin duda que la última, es la que dejó la escoba al salir a responder a Anita Alvarado.

Pues resulta que en el estreno del programa, la Geisha quiso dedicarle una carta a su enemiga jurada, afirmando que «si es que quieres ganarte el cielo, que digas la verdad y muestres las pruebas que aseguraste tener: dineros recibidos, mensajes. Me relacionaste con tu suegro y, además, con tu exmarido, que ya no te pertenece».

Es a raíz de esto que ahora, Daniela Aránguiz se tomó el tiempo para responder a las palabras de Anita Alvarado, señalando que «le quiero dar las gracias por tomar toda esa dedicación. Tiene como nueve hijos y me escribió una carta a mí. Le doy las gracias, eso es amor».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la ex chica Mekano mantuvo su posición frente a sus primeros dichos sobre el padre de Jorge Valdivia. «Ella mismo lo dijo, que mi suegro la iba a ver a su casa. No sé si una relación, pero ella pudo haber cobrado sus servicios».

«No estuve de almohada, no sé si era cierto. Pero como ella puede decir muchas cosas, yo también puedo decir muchas cosas que son rumores», afirmó Daniela Aránguiz.

El mea culpa de Daniela Aránguiz sobre Angie Alvarado

Pese a esto, la panelista aprovechó de asumir su error en la polémica que protagonizó con Angie Alvarado, producto de la infidelidad de su marido. «La verdad es que yo cometí un error que muchas mujeres cometen (…) yo era muy cabra chica cuando me casé, y uno cuando idealiza la relación, le quieres echar la culpa a todo el mundo. No, esto pasó por culpa de ella».

«Con los años, a los 37 que tengo ahora, me doy cuenta de que la culpa no es de la mujer, porque si no era ella, iba a ser otra, y si no era la otra, iba a ser otra. El tiempo al final me demostró que la Angie fue una víctima de Jorge y de verdad que a ella no le deseo nada mal», afirmó.

Para cerrar, Daniela Aránguiz confesó que en ese momento tenía rabia «y le quería echar la culpa a alguien, yo estaba muy enamorada. Me casé muy enamorada del papá de mis hijos».