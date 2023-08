«Altera todas las situaciones»: Tiktoker expone mentira de Trinidad tras salida de Gran Hermano

Hace unos días te contamos que la llegada de Trinidad a Chile tras su eliminación de Gran Hermano Chile no pasó desapercibida. Esto luego de que el tiktoker, Diego Aranis, llegara a esperarla para tener sus primeras reacciones.

Es en este contexto que, aunque una productora le comentó que no podía recibir información del exterior hasta su aparición en el estelar del programa, logró sacarle algunas preguntas, con una que sin duda la dejó sin palabras.

Pues cuando se estaba retirando, el creador de contenido le consultó su opinión sobre la eliminación con el 94% de los votos del público, notándose un cambio en su cara de inmediato.

A raíz de esto, es que durante la noche del martes, durante su participación en el react de Gran Hermano Chile, a cargo del streamer Claudio Michaux, es que Trinidad contó su versión de los hechos sobre lo que ocurrió en esa jornada.

«Estaba gritándome muchas cosas en mi oreja, como al lado. ‘¡Tienes este porcentaje, pero no te preocupes, te queremos!’, pero el gallo estaba gritándome mucho, estaba con un niño siguiéndome con una cámara, fue todo muy bizarro», aseguró la última eliminada.

Tiktoker desmiente a Trinidad

Como era de esperar, muchos usuarios de redes sociales, no creyeron mucho en la versión de Trinidad, pues en el video viralizado, se veía una reacción muy diferente.

Por lo mismo que el propio Diego Aranis no dudó en salir a exponer lo que en verdad había ocurrido. «En mi Instagram llamé a no al hate contra Trini porque entendía que era un personaje dentro de una casa en el encierro y ya había salido y obviamente no merecía el hate».

Siguiendo por esta línea, agregó que «son estas las actitudes que a la gente le dan rabia. Me sorprende demasiado como Trini altera todas las situaciones a su favor o con una manera siempre de ella victimizarse ante todo».

«Me sorprende porque acá dijo que yo prácticamente le estaba gritando en el oído y no fue así. Yo siempre fui muy respetuoso hasta el momento en que ella se va en la van», cerró, antes de mostrar lo que había ocurrido.