Así fue el momento en el que Trinidad se enteró de su porcentaje de eliminación de Gran Hermano

Este domingo en la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Chile, la cual estuvo marcada por la polémica, dejando en segundo plano la salida de Trinidad Cerda, una de las participantes menos queridas del reality de CHV.

Hay que recordar que luego de conocerse la nominación de la tripulante de cabina, las redes sociales se unieron con el fin de votar por ella, llegando a juntar más de un millón de pesos en menos de 24 horas. Convirtiéndose de esta forma en la participante con el mayor porcentaje de eliminación en Chile, con un 94%, superando a Viviana Acevedo que tenía el récord anterior.

Pero como te mencionamos, la eliminación de Trinidad quedó relegada a raíz de las fuertes amenazas de Lucas a Pincoya, quien antes de conocer los resultados, la trató de «guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular».

Además de amenazarla de que si seguía en Gran Hermano, se iba a encargar de hacerle la vida imposible. «Te voy a webiar cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte, no sabí hilar más de dos palabras».

Es en este contexto que tras conocerse que Trinidad debía abandonar la casa y cuando pensaban que el público no la estaba viendo, no se le ocurrió nada más que decirle a la Pincoya: «¡No me toques nunca más, guarén asquerosa!», además de gritar en varias ocasiones «asquerosa».

Pero sin duda que lo que más sorprendió es cuando estaba preparada para salir, se le vio mucho más calmada e incluso dedicándole un «Dios la bendiga».

Trinidad se entera de su porcentaje de eliminación

Es tras esta polémica situación, que durante la mañana de este lunes, Trinidad llegó a Santiago desde Buenos Aires. Y en el aeropuerto lo esperaba el creador de contenido de YouTube y TikTok @diegoaranistv, quien llegó para preguntarle por su alto porcentaje de eliminación.

En un primer momento, a la mujer de 35 años se le ve más que feliz, hasta que el tiktoker le dice: «No sé si sabes Trini que te fuiste con un 94% de…(los votos)«, momento en el que la productora que la acompañaba responde «no, no puede recibir información». En ese instante se hace más que claro el notorio cambio en su cara.