«Ha sido su paño de lágrimas»: Afirman que Mane Swett estaría pasando por un gran momento en el amor

Los últimos meses son unos de los más difíciles para Mane Swett, pues como te contamos anteriormente, lleva casi ocho meses sin ver a su único hijo. Esto luego de que su expareja decidiera no devolver al pequeño, cuando este viajó a Estados Unidos a pasar las fiestas de fin de año con él.

«El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta, y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él», es parte de lo que contó Cecilia Gutiérrez en su momento.

A raíz de esta situación, es que Mane Swett le ha dedicado emotivos mensajes al pequeño a través de sus redes sociales, demostrando lo mucho que lo extraña. «11 años cumple mi hijo hoy 27 de Junio y todavía lo siento en mi vientre. Que no daría por poder besarte. Amor de mi Vida», escribió para el cumpleaños del menor.

Pero a pesar de que está pasando por uno de los momentos más complejos de su vida, al menos no los atravesaría sola. Ya que de acuerdo a los últimos rumores que aparecieron, la actriz habría retomado su relación con Julián Elfenbein.

Mane Swett y su romance con Julián Elfenbein

Hay que mencionar que los primeros rumores de pololeo comenzaron a surgir a fines del año pasado, mientras ambos compartían en ¿Quién es la Máscara?, pues incluso en Instagram se dedicaban coquetos mensajes.

Y a pesar de que nunca confirmaron que tuvieran algo más que una amistad, en febrero, varios portales de farándula, informaron que habían decidido darle fin a su relación.

Pero ahora, Luis Sandoval aseguró que Mane Swett y Julián habían retomado el romance. «El último tiempo lo ha pasado bastante mal y quien ha sido su paño de lágrimas ha sido nada más que Julián Elfenbein. A mí me confirman que efectivamente, fuentes muy cercanas a la pareja, de que ellos están en su mejor momento. Enamorados, juntos y que incluso tienen proyectos a futuro».

«(Julián) le cocina, le hace regaloneo e incluso él le comenta a través de redes sociales», cerró el periodista en Qué te lo digo.