Famosa periodista reaparece y revela que se encuentra pasando por delicado estado de salud: «Perdí la movilidad del brazo y las piernas»

Tras varios meses alejada de la televisión, la periodista Chris McMillan reapareció para sincerarse sobre el complejo momento personal y de salud que atraviesa.

La exintegrante de Bienvenidos conversó con el programa Hay que decirlo y reveló que durante el último tiempo ha enfrentado graves problemas en su columna vertebral, además de varias intervenciones quirúrgicas y una extensa recuperación.

El duro testimonio de Chris McMillan

“Los últimos ocho meses como familia han sido una prueba tremenda. Tienen que imaginar que esta mujer que estaba acostumbrada a salir a terreno, de un momento a otro, perdí la movilidad del brazo, perdí la movilidad de las piernas. No me podía levantar, perdí toda autonomía”, relató la comunicadora.

McMillan explicó que en menos de un año debió someterse a tres operaciones. “Han sido tres procedimientos en mi columna en ocho meses. Neurocirugías que son costosas”, comentó.

A esa situación se sumó un accidente de tránsito que agravó aún más su estado físico. Según contó, un bus impactó el vehículo en el que se trasladaba.

“Nos chocó un bus del Transantiago por mi puerta. Eso me abrió la hernia lumbar que estaba cerrada y ahí me quedé sin piernas”, afirmó.

La periodista también reconoció que el complejo panorama médico ha generado consecuencias económicas para ella y su familia, debido a los gastos asociados a tratamientos y rehabilitación. Incluso, señaló que ha tenido que apoyarse en personas cercanas para enfrentar los costos.

Pese a las dificultades, McMillan aseguró que mantiene intactas sus ganas de salir adelante, especialmente por sus hijos y su futuro.

“Tengo todavía tres niños pequeños, tengo 41 años y todavía un mundo de cosas por hacer”, concluyó.

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