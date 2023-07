Nacho Gutiérrez se confiesa a una semana del estreno de El Purgatorio: «Estoy con mucha ansiedad»

Estamos a solo una semana de que comience el nuevo estelar de Canal 13, El Purgatorio, a cargo de Nacho Gutiérrez, quien se refirió a lo que será la experiencia de liderar este espacio de conversación, que pondrá a prueba a los famosos.

«‘El purgatorio’ es mi mayor desafío en la televisión, porque implica hacer un estelar solo en la animación, en vivo y en directo, y en Canal 13, que tiene una tradición importante en este tipo de programas», señala el periodista, añadiendo que «además, ya tengo 47 años, he estado en todo tipo de espacios en la televisión y llego a uno en donde tendremos de todo… conversación, humor, médiums, entretención y grandes confesiones y secciones que impactarán a los invitados y al público».

Junto con esto, Nacho Gutiérrez confiesa que «estoy con mucha ansiedad y trabajando codo a codo con el equipo y estoy seguro que la gente nos va a acompañar, porque tenemos un muy buen proyecto para entretener cada noche de jueves, en vivo y en directo, y eso es muy importante. Hacer televisión en vivo y en directo implica que todo puede pasar, hay una adrenalina y vértigo único en eso».

Nacho Gutiérrez y su llegada a Canal 13

Acerca de su arribo al canal, el animador confiesa que «esta llegada a Canal 13 me ha ayudado a reencantarme con la televisión, porque yo fuera de la televisión estaba siendo muy feliz, pero cuando me plantean llegar al canal y con todos los proyectos que hemos hecho, lógicamente me lleno de amor y agradezco todo lo que he podido hacer».

«A mí la televisión me ha entregado satisfacciones y también dolores, pero yo creo que los dolores te sirven para aprender. Y hoy lo de ‘El purgatorio’, que es pura entretención y en vivo, siento que viene a coronar una vida de programas en vivo, porque hay gente que ha crecido conmigo en estos 25 años que llevo trabajando en este medio» afirmó.

Junto con esto, menciona que «estoy muy contento con los programas en los que he participado durante este año, así que definitivamente Canal 13 ha hecho que yo me reencante con la televisión. Todo lo que he hecho en el canal y lo que vamos a hacer tiene que ver con cosas que están en mi esencia y eso hace que yo me reencante, por eso le agradezco al canal que me haya hecho amar este oficio nuevamente».