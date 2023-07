«Fuiste mi mejor panorama»: Pamela Díaz defiende con todo a Jean Philippe Cretton tras acoso online

Hace unos días quedó la escoba en el mundo de la farándula, esto luego de que sorprendieran a Jean Philippe Cretton besándose en un evento con la influencer María Trinidad Garcés, hija de Francisca Imboden, por lo que debió salir a confirmar su quiebre con Pamela Díaz.

Desde ese momento que el animador se ha llenado de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, además de la aparición de una serie de especulaciones sobre su vida privada, con muchos portales asegurando que esta no era la primera infidelidad a su haber.

Es más, en las últimas horas, una ex participante de The Voice Chile, salió a asegurar en conversación con Sergio Rojas que había tenido varios encuentros con el rostro de CHV y que incluso tendría en su poder fotos íntimas de él.

A raíz de esta situación, es que Jean Philippe Cretton salió a defenderse, publicando un emotivo video en sus redes sociales, donde se refirió al acoso del que ha sido víctima en estos días.

El crudo desahogo de Jean Philippe Cretton

«Creo que hay intenciones que, por decir lo menos, dudosa de algunas personas de transformar esto casi como en un linchamiento público, una funa», comenzó señalando a través del registro.

Junto con esto, agregó: «Todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información. Tengo una hija que en algún momento va a leer todas estas noticias y me parece injusto, porque no soy la persona que están describiendo. La cronología de la relación que tuvimos con la Pame la sabemos nosotros, con errores y aciertos. Si la intención es lincharme y convertirme en alguien que tiene que salir de la televisión, háganlo, pero jugando limpio. Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre».

«Vimos hace poco un suicidio por el hostigamiento que se hace a través redes sociales. ¿Qué sociedad queremos construir realmente? ¿No hay derecho a equivocarse y fallar en este mundo tan perfecto?», mencionó el animador.

Y entre todos los mensajes que le llegaron a Jean Philippe Cretton, uno que se llenó de aplausos es el de Pamela Díaz, quien no dudó en salir a defenderlo con uñas y dientes.

La clara defensa de Pamela Díaz

«Basta con el Ciberacoso! Que la gente deje de mentir», comenzó señalando La Fiera, en la mencionada publicación.

Y luego agregó este sentido mensaje: «Todo lo que dices es verdad, fue una relación la raja, donde aprendimos mucho y lo pasamos bacan. Fuiste mi mejor panorama. Te deseo hoy y siempre lo mejor. Siempre vas a contar conmigo. Sigue siendo tu Jeanfeliiiiiiz. Un beso 😘».