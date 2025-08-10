«Se me apretaba el estómago…»: José Antonio Neme reveló una anécdota de su niñez sobre su orientación sexual

El primer capítulo del estelar de Mega, «Only Friends«, dejó varias historias y anécdotas entre los invitados. El conductor, José Antonio Neme, compartió espacio con Coté López, Daniel Valenzuela, Joaquín Méndez y Chiqui Aguayo.

El conductor del programa, confesó una dura anécdota que vivió cuando apenas era un adolescente.

José Antonio Neme reveló una anécdota con su padre sobre su orientación sexual

Según comentó Neme, la historia transcurrió cuando él tenía 10 u 11 años, y ya era consciente de su orientación sexual. Así, comenzó diciendo: «Cuando mi papá trabajaba en Canal 13, nosotros muchas veces íbamos a buscarlo a él con mi mamá. Yo niño, unos 10 u 11 años, ya bien consciente de mi sexualidad porque lo reconocí, lo exploré y traté de administrar desde muy chico. Cada uno lo vive distinto».

«Íbamos en el auto a buscar a mi papá tipo 9-10 de la noche, por ejemplo. Luego salíamos por Santa María de nuevo hacia el oriente«, explicó.

Así, el conductor del programa relató: «Uno ahí pasaba por El Fausto, primera discoteque gay, icónica, en plena dictadura. Un tremendo trabajo se hizo ahí de resistencia. Pasábamos, estaba lleno de autos, las luces de la casa«.

«Mi papá le decía a mi mamá: ‘Mira, ese es un lugar que dicen que van puros degenerados, maricones’. Yo recuerdo haber estado en la parte de atrás del auto, te juro por Dios que me está mirando, que se me apretaba el estómago«, agregó.

Aun así, aseguró que no culpaba a su padre por nada, y para cerrar el tema, Neme declaró:

«Tengo esos recuerdos de esa etapa de mi vida, pero nunca fui de ocultar nada. Traté de administrarlo con algo de madurez en la medida de lo posible, nunca me ha atormentado, para nada. Pero obviamente yo reconozco que era otro país, otro mundo en general, todo muy oculto, muy vergonzoso«.

También te podría interesar en Radio Corazón: «En este tipo de espectáculo son muy comunes»: Mago del polémico show del día del niño salió a dar su versión de los hechos