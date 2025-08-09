«Todos creían que iba a guatear»: María Luisa Godoy se sinceró sobre su debut como animadora del Festival de Viña

En el último capítulo de «Mari Con Edu«, el podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la animadora sorprendió con una inédita confesión.
Esto en relación con el Festival de Viña del Mar, que animó en 4 oportunidades, la primera, en 2019.
María Luisa Godoy se sinceró sobre su debut en el Festival de Viña
El tema del que estaban hablando en este capítulo, eran «las cosas que nunca pensaste que ibas a hacer en la vida«. Ahí fue cuando a Eduardo Fuentes se le ocurrió preguntarle, si estaba en sus planes animar el Festival de Viña.
«Jamás en la vida, de hecho yo me apuné (…) Nunca en mi vida pensé, ni soñé, ni aspiré, ni quise animar el Festival de Viña«, respondió María Luisa Godoy.
Así, comentó el momento en que la llamó Jaime de Aguirre, Director Ejecutivo de TVN: «Me dice: ‘Queremos que animes el Festival de Viña’ (…) y yo, que soy muy efervescente, si alguien me lo hubiera contado, yo hubiera saltado, gritado, me hubiera emocionado, me fui para adentro y le dije ‘acepto, gracias’».
«Fue una reacción que nunca pensé que iba a tener. Me fui para adentro, me impactó. Es imposible que diga que no a un desafío grande, si me presenta cualquiera siempre voy a decir que sí, a menos que de verdad sienta que no estoy capacitada (…) Le dije altiro que sí y me fui en silencio«, agregó.
Eso sí, también María Luisa Godoy se cuestionó:»Me di cuenta de que me había apunado. No porque me agrandé, sino al revés. Iba en el auto camino pensando y dije: ‘¿Por qué yo? ¿Qué características tengo yo para hacer el Festival de Viña?’»
Eso sí, la animadora aseguró que su marido la ayudó a calmarse, y que, en realidad, no sintió nervios: «No me puse nerviosa porque sentí que no había expectativas puestas en mí».
«Todos creían que yo iba a guatear y que Martín (Cárcamo) me iba a comer viva por la expertiz, yo sabía que no iba a pasar eso«, cerró.
