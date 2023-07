Karen Bejarano contó la firme de por qué rechazó protagonizar conocida teleserie

Recientemente, Karen Bejarano estuvo invitada al podcast The Ellas Show, donde se confesó sobre distintos temas de su vida personal y su carrera. Instancia en la que sorprendió al revelar que rechazó tomar el papel protagónico de una de las populares teleseries de Mekano.

La cosa es que a la chiquilla le ofrecieron el papel de Claudia Mondaca en EsCool, el que terminó en las manos de Ximena Abarca, quien estaba recién salida de Protagonistas de la Música. «La Xime llegó (a Mekano) porque yo rechacé el protagónico de esa teleserie».

De acuerdo a lo consignado por Página 7, Karen Bejarano aseguró que «a mí me habían pedido que fuera la protagonista, yo al principió dije que sí, y cuando caché que me tenía que comer a medio Chile, dije ‘no, no, niña…’. Porque yo estaba pololeando con Juan Pedro (Verdier)». Además de agregar que «soy súper fiel, soy súper leal, e incondicional. No le voy a hacer a mi pololo».

Karen Bejarano y las críticas a Mekano

Por otro lado, la cantante aprovechó de cuestionar algunas de las temáticas que se hacían al interior del programa. «En ese momento, a nosotros nos hacían juegos súper turbios. La gomita (…) obviamente te daba lata, porque había gente que igual se pasaba para la punta» y «jugaron mucho con eso, y de alguna, siento yo, que nos insegurizaron a todos».

Es por estos motivos que Karen Bejarano decidió rechazar la teleserie. «Cuando llegó esta propuesta, al principio dije que sí, y después dije ‘chu… no, porque voy a tener que darme besos con este, con este, con este’. No quiero eso y no quiero ser actriz tampoco. Entonces, paso».

Para cerrar, la artista comentó que luego de que no quiso tomar el papel «quedó una cagá media grande, se enojaron harto conmigo», hasta que se contactaron con Ximena Abarca.