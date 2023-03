¿Campanas de boda?: Jean Philippe Cretton se sincera sobre planes de casarse con Pamela Díaz

El pasado martes 28 de febrero se emitió un nuevo capítulo de «Buenas Noches a Todos« y el invitado fue Jean Philippe Cretton. El presentador de CHV estuvo conversando con Eduardo Fuentes respecto a algunos detalles de su relación con Pamela Díaz.

El animador inició comentando respecto a cómo se dieron las cosas entre ambos. Aseguró que todo inicio simplemente como buenos compañeros de trabajo. Pero una vez que ambos se separaron entraron en sintonía al encontrarse en una posición parecida.

El animador de ‘Podemos Hablar’, señaló que durante su relación han recibido constantemente comentarios sobre lo diferentes que son. «Muchas veces nos dicen como ‘Yo no puedo entender cómo están juntos siendo tan diferentes’…Varias personas, incluso muy cercanas «, aseguró.

«Pero creo que la gracia de la relación es que a una personalidad como la mía que es más tranquila, la Pame me imprime toda esa fuerza.Y yo por otro lado soy capaz de abrazarla y decirle ‘tranqui vamonos un poquito más lento’«, comentó Jean Philippe Cretton.

En esa misma línea la conversación continúo hablando de como se proyectan como pareja. En definitiva una de las preguntas que más ha rodeado a la pareja es respecto al matrimonio.

¿Se casaría con Pamela Díaz?

Eduardo Fuentes no contuvo su curiosidad y le pregunto directamente sobre la posibilidad de llevar su relación a otro nivel y dar el ‘Sí’.

Jean Philippe Cretton, no pudo ocultar lo nervioso que se sintió ante esta pregunta pues lo primero que soltó entre risas fue «Siguiente pregunta», pero termino por responder de todas maneras.

«Es primera vez en la vida que me lo planteo como opción. Siempre me ha resultado especialmente compleja esta idea de lo eterno», habló con toda sinceridad durante el espacio.

«Yo sé que hoy día los matrimonios pueden fallar, pero igual involucra un compromiso que dice relación con algo que va mucho más allá y como yo soy medio cuadrado para mis cosas, si lo vamos a hacer lo vamos a hacer, yo no lo hago pensando en que nos vamos a separar en dos años más», señaló el rostro de Chilevisión.

«Esta sensación de que voy a abordar una aventura, un camino, que es prácticamente un contrato para siempre, con todo lo que vaya pasando es una idea que a mí me genera, no sé si susto, pero tal vez inseguridad», confesó.

Posteriormente se cuestionó: «¿Seré yo capaz de sobrellevar una situación así toda mi vida? ¿Será capaz la otra persona de amarme toda la vida a mí y con todas las cosas que yo tengo también? Esos son los cuestionamientos que me surgen«.

«La idea del matrimonio siempre me ha quedado muy grande, no tengo ese rollo de ‘para qué los papeles’, me genera un monstruo muy gigante de abordar. Pero no te voy a mentir que es primera vez que yo digo que sería un bonito camino hacerlo, pero siento que todavía faltan algunas cosas más por afirmar«, explicó finalmente.