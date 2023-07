¡Escándalo en Mega! Aseguran que José Antonio Neme estaría siendo tentado por la competencia

Al parecer, la grúa televisiva estaría comenzando a moverse nuevamente para tentar a algunas figuras a dejar sus canales y buscar nuevas oportunidades. Al menos así lo dejó en evidencia un rumor que tiene como protagonista ni más ni menos que a José Antonio Neme.

Resulta que en ‘Que te lo digo’, Luis Sandoval se encargó de contar una nueva papita sobre el animador del Mucho Gusto. Resulta que mientras conversaba con sus compañeros de panel, Paula Escobar y Sergio Rojas, se refirió a la posibilidad de que abandone su actual casa televisiva y parta a la competencia.

La cosa es que, el panelista de Me Late, indicó que José Antonio Neme estaría por recibir una importante oferta de TVN para sumarlo al Buenos Días a Todos. Esto con el fin de dar un fuerte golpe al mercado televisivo y por qué no, hacer que el periodista lidere el matinal del canal estatal.

¿José Antonio Neme se va de Mega?

«Me dicen que, efectivamente, que desde la señal pública estarían tanteando llevarse a José Antonio Neme al departamento de prensa», lanzó Luis Sandoval en el programa online de Instagram.

Siguiendo por esta línea, el periodista de espectáculos aseguró que desde TVN tendrían el objetivo de sumar «rostros más opinantes, un poco más deslenguados, quizás sin filtro», junto con entregar su opinión personal al respecto. «Creo que llevar a José Antonio Neme hasta las pantallas de TVN sería una muy buena opción», expresó Luis Sandoval.

Pero la cosa no se quedó en la información antes señalada, ya que Sergio Rojas informó que la señal pública no sería la única casa televisiva que le interesaría contar con los servicios de José Antonio Neme, pues Canal 13 también lo tendría en carpeta. Mientras que el medio Página 7 se puso en contacto con el animador de Mucho Gusto para saber más del tema, sin embargo, este no quiso hablar del cahuín e incluso no hizo crecer más el tema.

«No le va a revelar a la prensa lo que negocia en forma privada», sostuvo por su lado Luis Sandoval, de acuerdo a lo consignado por Radio Pudahuel, en cuanto al posible cambio de aires de José Antonio Neme.