«Eran para su amante»: la inédita revelación de Pamela Díaz sobre el polémico caso joyas

Pamela Díaz regresó a su ex casa televisiva TVN como invitada del programa Hoy se habla, conducido por Yamila Reyna, María José Castro, y María Elena Dressel. «La Fiera» se refirió a un tema que protagonizó años atrás y que remeció la farándula nacional en su momento,

Cabe recordar que, en el año 2006: Pamela Díaz y Manuel Neira se casaron en una mediática celebración frente a cientos de invitados y cámaras televisivas. Sin embargo, la relación terminó ocho años después, luego que se desatara una polémica por unas joyas robadas que le habían regalado a la ex chica reality.

¿Para quién eran esas joyas realmente?

Mientras se desarrollaba el programa de TVN, la animadora Yamila Reyna le comentó «ya te casaste con joyas robadas». Frente a ese comentario, La Fiera le respondió: «Pero si no eran mis joyas robadas, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo?»

«Porque las choreó para vos, pero vos no sabías de dónde venían» dijo la trasandina. Ante esto, Pamela aseguró que «Ni siquiera eran para mí, eran para su amante», «que yo no hablara antes, es otra cosa. Yo esas joyas no las recibí nunca. Casi me fui presa por el tema» respondió, asegurando que Manuel Neira le fuera infiel en su matrimonio.

Según la modelo, el exfutbolista habría adquirido aquellas joyas robadas tras un entrenamiento y se las habría regalado a ella. No obstante, casi dos décadas después. Pamela Díaz se ha sincerado y ha revelado nuevos detalles que complementan esta situación, insistiendo en que eran para su amante.

Las panelistas de Hoy se habla, le preguntaron si eso era cierto. Pamela respondió «que yo no hablara antes, eso es otra cosa».

«Espérate, ¿tú esas joyas las pillaste sin querer?», preguntó María Elena Dressel.

«No, esas joyas no las recibí nunca», cerró. De esta manera, Pamela Díaz revivió el complejo momento que vivió con su exmarido y que fue un escándalo mediático nacional.