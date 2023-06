«Minas mala onda y zurdas»: Catalina Pulido se lanza con todo contra de enfermera que ayudó a Paty Maldonado

El accidente de Patricia Maldonado sin duda que se ha convertido en uno de los temas más comentados de la última semana. Pues a raíz de que en un principio no se conocía mucha información sobre su estado de salud, comenzaron a aparecer muchas especulaciones.

Por lo mismo que desde Las Últimas Noticias (LUN), conversaron con Elizabeth Galleguillos, la enfermera que ayudó a la Maldito en plena carretera, para conocer lo que había ocurrido durante esa mañana.

«Estaba atrapada con la puerta del copiloto en el suelo. La presión la tenía bien porque estaba conversando por teléfono. Le dije que no se moviera, le vi las lesiones y no eran graves a simple vista. La calmé porque estaba un poquito histérica, en shock. Me acerqué, le dije que era enfermera y conversamos un ratito. Se quejaba bastante del dolor de cuello y espalda», relató la mujer.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Esta señora la sacó barata. Le dije: ‘Tiene que agradecer mucho que ahora esté conversando’. Yo creo que aún tiene que pagar cosas en esta vida (…) no le pasó absolutamente nada, salvo que debe estar muy adolorida y que tuvo una contusión fea en el ojo».

A raíz de esta situación, es que Catalina Pulido no dudó en salir a defender a Patricia Maldonado y lanzarse con todo en contra de la enfermera.

Catalina Pulido se lanza con todo contra la enfermera

«Me dijeron que una enfermera que había dicho que ella había llegado no sé cómo (…) mira, minas mala onda y zurdas que quieran inventar y menoscabar la imagen de Patricia Maldonado, desgraciadamente sobran», comenzó señalando la actriz en Las Indomables.

Siguiendo por esta línea, agregó que «hay otros tarados que, lamentablemente, les tuve que avisar que ella está en perfectas condiciones, jajajá. Lo lamento por los hue… que le tiran mierda y que les gustaría otra cosa».

«Lo siento tanto chiquillos, pero ella es un roble. Así es que nada, acá me preguntan cómo está ella. Ella está bien, ella está muy, muy, muy bien. Pero va a volver el lunes porque queremos que descanse, queremos que juegue un ratito, que haga crucigramas, que esté con Jorge, que lo regalonee también, los dos juntos, porque se lo merecen» cerró Catalina Pulido.