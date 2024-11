«Después de verlo sufrir tanto…» Catalina Pulido revela detalles de los últimos momentos de su hijo

El pasado miércoles 30 de octubre, Catalina Pulido impactó a sus seguidores, cuando dio a conocer la muerte de su hijo Sasha Von Knorring, quien llevaba varias semanas internado de gravedad en la Clínica Dávila.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un emotivo comunicado en el que se despedía del joven de 28 años, sin referirse a los problemas de salud que se enfrentaba.

«Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá. Eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente. La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca», escribió Catalina Pulido.

El desgarrador recuerdo de Catalina Pulido

Como era de esperar, de inmediato los seguidores de la ex participante de Palabra de Honor, de inmediato, le dedicaron sentidos mensajes. Es más, una mujer que está atravesando por la misma situación le comentó, y de acuerdo a Publimetro, Pulido decidió responderle.

«Ay, mi reina… Es durísimo, pero mi consuelo es que estas 3 semanas en la UCI lo abracé, besé, olí, peiné y le hablé todo lo que quería decirle», comenzó señalando Catalina.

Siguiendo por esta línea, agregó que durante sus últimos días «le canté nuestras canciones, me acosté a su lado y después de verlo sufrir tanto, tuve el valor de decirle que si quería partir, lo hiciera».

«Lo recibí en mis brazos, y la vida me dio el regalo de que se fuera en mis brazos también. Por eso estoy tranquila y en paz. Sentí y viví su último aliento agarrando su manito. Ya no sufre más. Eso me da paz… te abrazo mamita linda», cerró Catalina Pulido en su perfil.