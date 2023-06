Mane Swett sube desgarrador saludo de cumpleaños a su hijo: «Que no daría por poder besarte»

Hace un tiempo te contamos que Mane Swett está pasando por un complicado momento personal, pues lleva meses sin poder ver a su único hijo, esto luego de que el pequeño viajara a Estados Unidos a pasar las fiestas de fin de año con su papá y este no lo entregara.

De acuerdo a lo que comentó Cecilia Gutiérrez en su momento: «El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta, y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él».

«Estuve tratando de comunicarme con ella, lógicamente no contesta los mensajes, averigüé en el sistema judicial si había una denuncia para recuperar a su hijo, no hay, pero me imagino que es más factible hacerlo en Estados Unidos que acá» continuó.

Junto con esto, se debe mencionar que la periodista indicó que Mane Swett está en contacto con el menor, pero el tema que más le duele es que lleva meses sin poder verlo en persona.

El sentido mensaje de cumpleaños de Mane Swett

Es en este contexto que solo unas horas atrás, la intérprete publicó en Instagram un desgarrador mensaje, dedicándole un saludo de cumpleaños a su retoño.

«11 años cumple mi hijo hoy 27 de Junio y todavía lo siento en mi vientre. Que no daría por poder besarte. Amor de mi Vida», comenzó escribiendo Mane Swett para acompañar un registro donde su hijo era tan solo un bebé.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Feliz cumpleaños gatito. Te amo #día186 pero #dequéestoyhecha».

Como era de esperar, de inmediato se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, los que no dudaron en enviarle todo su apoyo en este complicado momento. Por lo mismo que después señaló: «Gracias por apoyarme y darme fuerzas. L@s abrazo grande y fuerte».