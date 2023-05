Mane Swett vivió negro Día de la Madre tras 142 días sin su hijo

Por estos días, Mane Swett está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, pues lleva meses sin poder ver a su hijo, luego de que el pequeño partiera a Estados Unidos a pasar las fiestas de fin de año con su papá, pero no regresara.

La encargada de dar a conocer esta noticia fue Cecilia Gutiérrez, quien dio detalles sobre la compleja situación, afirmando que la expareja de la actriz incluso habría tomado la drástica decisión de cortar todo contacto con ella.

«El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta, y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él» relató la periodista.

Junto con esto, indicó que «Estuve tratando de comunicarme con ella, lógicamente no contesta los mensajes, averigüé en el sistema judicial si había una denuncia para recuperar a su hijo, no hay, pero me imagino que es más factible hacerlo en Estados Unidos que acá».

De todas formas, Cecilia Gutiérrez aseguró que Mane Swett está en contacto con el menor, pero el tema que la tiene más complicada es que lleva más de cuatro meses sin poder verlo en persona.

El desgarrador mensaje de Mane Swett por el Día de la Madre

Es en este contexto que durante la jornada de este domingo, cuando todos estaban celebrando el Día de la Madre, la intérprete nacional compartió un desgarrador mensaje con relación a esta situación.

«FELIZ DÍA DE LAS MADRES #día142», comenzó escribiendo Mane Swett para acompañar un cuadro en negro completo, haciendo referencia a los días que lleva sin ver a su retoño.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Gracias por todos sus mensajitos. Gracias por estar. Y por su apoyo incondicional… He leído en silencio cada uno de sus mensajes… Se les quiere por acá».

Como se podía esperar, en cosa de minutos recibió más de 13 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, los que no dudaron en entregarle todo el ánimo en estos duros días.