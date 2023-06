José Antonio Neme dice adiós a Radio Pudahuel: Conoce a la famosa que tomará su lugar

Casi cuatro años estuvo en Radio Pudahuel José Antonio Neme, encantando a su público en dos programas de nuestros amigos. Es en este contexto que tras todo este tiempo, el periodista se despide de sus colegas, compañeros y a todos los auditores que lo escucharon día a día.

Sobre su paso por la radio de Chile, destacó todo lo que logró aprender y la oportunidad de compartir con sus seguidores. «Mi paso por Pudahuel fue una experiencia espectacular. Fueron casi cuatro años de mucho éxito, mucho relajo, mucha entretención, de mucha conexión con la audiencia».

Junto con esto, José Antonio Neme agregó que «Me permitieron además desarrollar mi propia personalidad radial, lo cual no es simple, no es fácil. Entonces, le agradezco profundamente a Prisa Media Chile que me haya dejado ser, básicamente», sin descartar regresar. «Yo creo que estas son puertas giratorias, uno se va y vuelve y así es la vida».

¿Quién es el reemplazo de José Antonio Neme?

Es en este contexto que se confirmó que su despedida se realizará el próximo lunes 12 de junio, en un programa especial, donde además se presentará a su reemplazante, la periodista Ángeles Araya. «A seguir con mis proyectos y con el matinal, con lo que venga. Yo le deseo a Ángeles el mayor de los éxitos y a Pudahuel que siga siendo la Radio de Chile».

Por su parte, la comunicadora señaló que «el que me hayan llamado de Radio Pudahuel para mí es un honor. De verdad que es un público cariñoso, atento, respetuoso, muy sensible, muy sencillo. Que espera compañía y una entrega absoluta desde el otro lado del micrófono. Y es a lo que yo me comprometo».

«Recibo este desafío con mucha humildad, con mucha gratitud y con ganas de hacerlo bien y acompañarnos en este proceso, para que juntos digamos: Aló, Pudahuel«, continuó la nueva voz del programa.