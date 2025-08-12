Santaferia celebra 19 años a lo grande en el Movistar Arena: Estos son los artistas invitados que dirán presente en el show

¡No queda nada! Santaferia quiere celebrar a lo grande su 19 aniversario. Por lo mismo, es que se viene un show espectacular en el Movistar Arena.

El grupo promete un show imperdible, donde tocaran lo mejor de su repertorio en el icónico escenario ubicado en el Parque O’Higgins.

La cita tiene como fecha este viernes 15 de agosto, y el recinto se vestirá de fiesta para recibir a miles de fanáticos que disfrutarán de su música en una noche cargada de emociones.

Cabe recordar que este será un evento único e inigualable, ya que la agrupación viene de una pausa de tres meses sin presentaciones en vivo. Los músicos estuvieron girando por Europa y México, haciendo la previa de lo que será este multitudinario evento.

¿Qué artistas se presentarán con Santaferia en el Movistar Arena?

Como era de esperar, Santaferia no estará solo en su cumpleaños número 19, y recientemente sorprendieron al confirmar a los artistas invitados al evento.

Los Vásquez

Aldo «Macha» Asenjo

Roberto Márquez

Zúmbale Primo

Fuerza Maestra

Es importante destacar que el inicio del evento será a las 21:00 horas, y ojito, que es para todas las edades. ¿Mejor panorama para disfrutar con la familia? No existe.

Cómo comprar entradas para Santaferia en el Movistar Arena

Si quieres asistir al evento de Santaferia en el Movistar Arena, debes saber que aún quedan entradas disponibles.

Estas las puedes adquirir a través del Sistema Puntoticket.

¡Corre, porque van quedando las últimas! No te pierdas este evento que promete ser uno de los más ambiciosos en la carrera de Santaferia.

