«Digamos que estoy…» La sorpresiva respuesta de José Antonio Neme sobre su vida amorosa

Este lunes 5 de junio se vivió un particular momento en medio de la emisión del Mucho Gusto, esto luego de que José Antonio Neme se mandara una particular confesión sobre su vida personal.

Resulta que el locutor de Radio Pudahuel dio a conocer detalles desconocidos sobre su situación sentimental, a partir de la pregunta que le hizo una seguidora, además del comentario de Karen Doggenweiler sobre un anillo que utiliza todos los días.

La cosa partió cuando Darynka Marcic, notera del matinal de Mega, se encontraba despachando en vivo y conversando con varios transeúntes, momento en el que comenzó con una sección de «preguntas sin censura», donde los integrantes del matinal tenían que responder directamente.

Así que de inmediato una mujer no dudó en salir a consultarle a José Antonio Neme: «Me encanta como es, porque es franco, me gusta porque dice las cosas como son», a lo que Darinka le mencionó: «¿Qué quiere saber de él?».

Frente a lo cual, la mujer no dudó en salir a preguntarle sin filtro si acaso «¿está casado?».

¿Cuál es el estado sentimental de José Antonio Neme?

Pero antes de que José Antonio Neme tuviera tiempo para responder, fue que su propia compañera de animación, Karen Doggenweiler, quien agregó el siguiente y sabroso detalle:

«La pregunta que ella hace es muy bonita, porque al Jose lo he visto varias veces con el mismo anillo llegar al canal. Me he llegado a preguntar si es o no… ¿Estás casado?» le preguntó su compañera en la animación, siguiendo con la consulta de la mujer.

Y a pesar de que el comunicador intentó hacerse el leso en el matinal, paseándose por el estudio, finalmente decidió responder más claramente. «No, este (anillo) es un comprometido. Digamos que estoy comprometido, pero todavía no estoy casado. Primero, tengo un compromiso conmigo mismo».