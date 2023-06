¿Cuál es la relación de Daniela Aránguiz con Luis Mateucci?

Desde que Daniela Aránguiz terminó su polémico matrimonio con Jorge Valdivia, se ha visto en el centro de la noticia por una serie de temas, siendo una de las que más ha dejado la grande, su supuesta relación amorosa con Luis Mateucci.

Resulta que la primera vez que se les vinculó, fue al poco tiempo de su separación, luego de que ella misma contara que estaba conociendo al ex chico reality, con quien de inmediato tuvo muy buena onda, pero que por celos, dejó de ver por un tiempo.

Tras esto, es que a los tortolitos se les vio juntitos en varias ocasiones, carreteando o incluso en el primer concierto de Romeo Santos, donde se les vio de la manito. Por lo mismo que muchos comenzaron a asumir que estaban en una relación, lo que Daniela Aránguiz desmintió de inmediato, afirmando que solo eran amigos.

Pero al poco tiempo quedó la grande con nueva polémica, pues Luis Mateucci conversó con LUN, donde señaló que se había aburrido de intentar tener algo más que una amistad con la panelista de Zona de Estrellas. «Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex» comenzó.

Siguiendo por esta línea, el argentino aseguró que «siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo», además de mencionar que «está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé».

Frente a lo cual, Daniela Aránguiz respondió: «Yo no me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije a él en reiteradas ocasiones (…) Me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él».

¿En qué está la relación de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci?

Y cuando todos creían que ya esta amistad había quedado en el pasado, durante los últimos días quedó a grande, pues la ex chica Mekano subió unas historias, en las que aparece desde el casino, ni más ni menos que junto a Mateucci.

Al ser consultada, la chiquilla sorprendió al comentar que «Luis me cae súper bien, yo creo que cuando te llevas bien con la gente como amigo, está bien y es súper bonito», junto con afirmar que «yo veré con quién pincho o con quién no, o cuando quiero hacerlo o no público. Yo puedo tener amigos».