Tras el estreno de Generación 98: José Antonio Neme confiesa que fue víctima de bullying

La noche de este lunes se vivió el gran estreno de Generación 98, la nueva teleserie nocturna de Mega, por lo mismo que en el Mucho Gusto no tardaron en comentar sobre este primer episodio. Instancia en la que José Antonio Neme relató una experiencia que le recordó la ficción.

Resulta que el animador confesó que sufrió de bullying durante su etapa escolar, por lo que sintió que su historia era bastante similar a la que vivió el personaje Chico Olmedo (Gabriel Cañas).

José Antonio Neme cuenta su historia de Bullying

Resulta que mientras hablaban del estreno de Generación 98 en el matinal junto a Karen Doggenweiler, Andrés Caniulef y Alejandro Sepúlveda, José Antonio Neme se contó cómo es que vivió esta complicada experiencia.

«Yo me acuerdo que cuando daban la campana del recreo o había que caminar por el colegio, yo trataba de buscar los espacios dónde no hubiese gente. Me daba como terror ser objeto de burla» comenzó relatando el periodista.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «yo sería como el Chico Olmedo. Cuando uno es ‘bullyeado’, uno busca ser invisible. Por ejemplo, me acuerdo que mi mamá me decía ‘te voy a buscar al colegio’, yo estudiaba en Dardignac, donde está la Universidad San Sebastián».

«Yo decía ‘pero espérame en Pío Nono’. Mi mamá me decía ‘¿Para qué te voy a esperar a Pio Nono?’ Yo decía que había mucho auto pero porque yo no quería que mi mamá llegara al colegio, por si alguien gritaba alguna cosa o tiraba alguna burla, no quería que mi mamá escuchara» continuó el rostro de Mega.

Para cerrar, José Antonio Neme afirmó que a pesar de que no le daba lo mismo la experiencia que vivió con el bullying, en esa época lo podía aguantar, sin que el resto de sus seres queridos se enterara.