Gran Hermano Chile: Este fue el motivo por el que la Pincoya hizo llorar a Alessia

No paran las polémicas al interior de Gran Hermano, pues en las últimas horas se mostró que nuevamente Alessia Traverso terminó llorando tras un tenso momento con uno de sus compañeros de encierro, en esta ocasión con Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya.

Hay que recordar que la chiquilla de 21 años, ya había explotado en lágrimas, luego de que Lucas Crespo le dijera en medio de una conversación que debería dedicarse al cine, pues «te veo actuando en el cine. Te veo en tu papel, no sé. No te compro, no te creo tanto, pero igual te veo».

Resulta que su llanto en esta ocasión se debió a un comentario que hizo la Pincoya, quien afirmó que Alessia «no se mostraba como realmente era», todo mientras conversaba con Hans sobre la joven.

«Por eso ella me observaba, porque ella quería que yo estuviera enojada con las chicas. Ella quiere eso, que uno se vaya po, me cae la ra… pero esas cosas no me gustan» comentó Jennifer al poco tiempo de conocer los resultados de la primera eliminación en Gran Hermano Chile.

Y la cosa no terminó ahí, ya que por su parte, Hans dio a entender con sus dichos que sentía que Alessia lo mira «en menos» por su forma de ser en el reality.

Mientras que la Pincoya no dudó en lanzarse sin filtro y asegurar que «yo hablo de mi cultura y me hace callar, igual la encaré allá, yo se que soy una piedra en el zapato de ella y pa’ mi también, es mutuo».

El llanto de Alessia en Gran Hermano Chile

Es frente a esto, que Alessia terminó en su cama llorando, asegurando que «a mi sinceramente ya no me cae bien (Jennifer)».

Momento en el que sus amigas y ‘el Bambino’ llegaron a consolarla, asegurándole que si tenía ganas de llorar, lo mejor era que lo hiciera, ya que guardarse la pena no le iba a hacer bien.