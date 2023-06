«Cuando mi hija despertó, yo también»: Mauricio Flores habla de la recuperación de su hija Danika

Mauricio Flores estuvo invitado a Tu Día la mañana de este lunes, donde conversó junto a José Luis Repenning y Priscilla Vargas del accidente cerebrovascular que sufrió su hija Danika y que la mantuvo en coma por 23 días.

Es en este contexto que comenzó relatado que se enteró del ACV luego de que su hijo lo llamara. «El trayecto desde mi casa hacía la clínica se me hizo eterno. Una angustia enorme de pensar en lo peor. Cuando llego a la clínica, el diagnóstico era lapidario».

El despertar de la hija de Mauricio Flores

Posteriormente, el comediante recordó cómo es que vivió el despertar de la joven. «Cuando mi hija despertó, yo también desperté, o sea, yo era un ente caminando», agregando que «yo amo a todos mis hijos, pero a cualquiera que le pasara algo, no sé si me quedarían a lo mejor ganas de hacer nada».

«Agradezco a todos los empresarios, productores que en esa época entendieron lo que yo estaba viviendo, y nadie las canceló, todos las suspendieron y las reagendaron (…) Pero en ese tiempo, mi cabeza no me permitía hacer absolutamente nada», continuó Mauricio Flores.

Tras esto, el ex Morandé con Compañía mencionó que durante este complejo momento estaba «perdiendo la capacidad de reírme» y «si yo no podía reírme, como podía hacer reír a otra persona. Pero Dios es grande, es bueno, te da estos remezones, pero no te suelta».

Sobre el despertar de Danika, comentó que «No me demoré nada en llegar a la clínica y poder verla con sus ojos abiertos, todavía no hablaba porque estaba con la traqueo (…), pero modulaba. Ya verla con los ojos abiertos, nació de nuevo, era volver a tomar sus manos. Tener una hija que te nazca nuevamente es algo también maravilloso».

«Sabía que ya al estar de vuelta, lo demás iba a fluir y así ha sido, hasta el día de hoy», cerró Mauricio Flores.