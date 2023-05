Festival de Viña 2024: Cuándo será la próxima edición del evento

Durante horas de la tarde de este lunes 22 de mayo, desde Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, señalaron que hoy se realizó una nueva reunión de la Comisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la cual se convocó por parte de la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti.

Encabezada por la edil de Viña del Mar, la comisión está compuesta por los Concejales, Delegados del Municipio, y representantes de ambos canales organizadores. Instancia en la que se determinó que el evento más importante de Latino América, en su versión número 63, se llevará a cabo entre el domingo 25 de febrero y el viernes 01 de marzo de 2024.

Para esta ocasión, la edición LXIII del Festival de Viña será transmitida para Chile a través de las señales de Canal 13 y TVN, en conjunto con las radios de Prisa Media, mientras que la cadena Star+ lo llevará a toda América Latina.

Pancho Saavedra confirmado como nuevo animador del Festival de Viña

Hay que recordar que en abril pasado, se dio a conocer que Martín Cárcamo no volvería a la animación el espacio y que su reemplazante sería ni más ni menos que Pancho Saavedra, quien compartió una emotiva publicación en redes sociales.

«He recibido una de las noticias más importantes de mi carrera. Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y quiero que sepan que lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «sé también lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival. Voy a darlo todo».

«Estoy cumpliendo un sueño hermoso que me hace pensar en todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera: mi familia entera, mis colegas y las personas que se la han jugado por mí. No puedo dejar de mencionar a mi amigo Martín Cárcamo, que ha puesto el nombre de Chile y de Viña del Mar en lo alto, siendo un gran animador para el festival que tanto queremos», cerró Pancho Saavedra.