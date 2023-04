Paloma San Basilio recuerda su primera visita a Chile: «Era como un sueño»

La noche de este domingo, en el capítulo estreno de ‘De tú a tú’, Martín Cárcamo visitará a la legendaria cantante española Paloma San Basilio, quien con casi 50 años de éxitos y más de 16 millones de discos vendidos.

La diva hispana de canciones como ‘Beso a beso’, ‘Juntos’ y ‘Libre’ recordó sus inicios en la música, gracias a la gestión del conductor chileno Raúl Matas, quien en ese entonces se encontraba radicado en España.

«Cuando oyó mi voz le encantó. Él fue el que dijo ‘tenemos que fichar a Paloma San Basilio’. A lo mejor si él no lo hubiera dicho no me hubieran fichado. La gente le adoraba, era un gran comunicador», dirá sobre el recordado rostro de programas como ‘Una vez más’.

Precisamente gracias a la influencia de Matas, tempranamente Paloma se dio cuenta de que Latinoamérica iba a ser un lugar que la acogería con los brazos abiertos. «La primera vez que yo salí de España fue a Chile. Me hubiera venido gratis, volando, porque era como un sueño», confesará.

Paloma San Basilio y su paso por el Festival de Viña

Es de esta forma como, tras su primer hit ‘Beso a beso’, vino a parar al Festival de Viña de 1979. «Yo me acuerdo que todo el mundo me había hablado del festival, del monstruo. Y yo digo ‘me van a devorar’, y salí un poquito nerviosa», comentará sobre su experiencia con la conocida reputación del público del certamen.

Al respecto, Paloma San Basilio recordará que en un primer momento no estaba pensado que cantara en el Festival, pues vino sólo como jurado. «Yo no tenía ni traje ni nada, no tenía dinero para la ropa. Entonces hacía un programa de TV y tenía unos zapatos marrones y luego me los teñía de verdes y luego de rojo», revelará.