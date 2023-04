Pancho Saavedra es el nuevo animador del Festival de Viña: «Sé lo que significa Viña para todos los chilenos»

La jornada de este jueves, Martín Cárcamo sorprendió al confirmar que tras tres años de estar al mando del Festival de Viña, había tomado la decisión de dar un paso al costado y no volver para la edición del 2024.

En conversación exclusiva con Canal 13, aseguró que «he ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas».

«Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores» agregó Martín Cárcamo.

Finalmente, indicó que «no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo».

Pancho Saavedra llega como reemplazo de Martín Cárcamo

Es en este contexto que desde la estación se confirmó que Pancho Saavedra es el nuevo animador del Festival de Viña, quien entregó sus primeras declaraciones sobre este nuevo desafío.

«Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de éste uno de los festivales más importantes del mundo» comenzó señalando, según consigna Radio Pudahuel.

Junto con lo que Pancho Saavedra agregó: «Sé lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival a toda Latinoamérica».