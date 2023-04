«Una diosa siempre»: Ignacia Michelson sube la temperatura con coquetas fotos

No cabe duda que Ignacia Michelson es una de las influencers más populares de nuestro país, pues solo en Instagram ya supera los 2.3 millones de seguidores, a los que enamora con destapados registros en los que deja casi nada a la imaginación.

Así mismo es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la ex chica reality dejara la grande con unas sensuales fotitos en las que se luce posando con un pequeño vestido de animal print y un escote en v que deja a la vista sus mejores atributos.

«Y me dijo: Me gusta tu forma de enfrentar al dragón, otras lo matarían, tú lo enamoras», escribió Ignacia Michelson para acompañar los registros que en cosa de minutos le dejaron más de 37 mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, que cono podían más con lo guapa que luce.

Obviamente que el mensaje que no podía faltar era el de Marcianeke, quien le dejó a su amorcito: «Yo el dragón» junto a un emoji de dragón, recibiendo cientos de me gusta, además de comentarios felicitándolos por su relación.

Mientras que los seguidores de Ignacia Michelson le dejaron: «Cada día más guapa es impresionante»; «de otro mundo»; «Otro nivel mi amor»; «Hermosa brilla siempre»; «Preciosa»; «Estas comiendo weno Marcianeke»; «Que bendición»; «Una diosa siempre»; «Que linda la nacha»; «Tan hermosa»; «Made in chile pueee» y «Que glamour».

Ignacia Michelson responde con todo a pesado comentario

Pese a que Ignacia Michelson y Marcianeke están más que felices en su relación, no faltan los desubicados que dudan de la sinceridad de la relación. Así es como ocurrió en una recientemente, luego de que la conejita Playboy subiera una sensual postal luciendo un ajustado corset.

Y resulta que entre todos los piropos que le llegaron, un sujeto le escribió: «¿Esa ropa la compraste con la plata del chico marcianeke? 😂😂 Qué interesada».

Frente a lo cual, Ignacia Michelson no dudó en salir a responder con todo: «Mi vida, la de la plata tengo ser yo. Créeme que si estuviera con alguien por interés sería diferente la cosa! Se nota que no conoce nada».