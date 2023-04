Pancho Saavedra no aguanta la emoción tras ser confirmado como animador del Festival de Viña

La mañana de este viernes se vivió un especial momento en ‘Tu Día’, pues luego de que Martín Cárcamo confirmara su salida de la animación del Festival de Viña, se convirtió en el encargado de dar a conocer quien es su reemplazante.

Y este resultó ser ni más ni menos que Pancho Saavedra, quien no pudo evitar la emoción al entrar al estudio y darse un fuerte abrazo con su compañero de canal, para luego hablar de este gran desafío que se enfrenta.

De acuerdo a lo consignado por Radio Pudahuel, Martín Cárcamo mencionó que «estoy muy orgulloso de esta decisión». Junto con agregar que «para mí es muy especial. Nosotros empezamos juntos y soñamos con las comunicaciones. Los dos somos de regiones, él ha desarrollado una carrera increíble y además llega a todas las casas de las familias chilenas».

Las primeras declaraciones de Pancho Saavedra

Es en este contexto que el locutor de Tu Historia, Tus Canciones, entregó sus primeras declaraciones tras ser anunciado como animador oficial del Festival de Viña, confesando que este ha sido «un sueño desde niño».

«Lo asumo con mucha entereza, responsabilidad, nervios. Estoy tiritando, es una decisión fuerte, el festival más importante del país» agregó Pancho Saavedra.

Siguiendo por esta línea, reveló que «al primero que le conté fue a mi marido y él me preguntó, ‘¿Estás seguro?’. Si yo no tuviera un partner como él, como mi madre, no habría tenido la fuerza para tomar una decisión tan importante».

«Pero tengo tranquilidad, asumiré este desafío con responsabilidad, profesionalismo» continuó Pancho Saavedra, quien en varias entrevistas había mencionado que este significaba uno de los grandes sueños de su carrera como comunicador.

Hay que recordar que para la edición 2024 del Festival de Viña, estará acompañado de María Luisa Godoy, quien volverá a subirse al escenario de la Quinta Vergara.