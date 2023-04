Claudio Moreno se confiesa tras su eliminación en Aquí se Baila: «Tengo pena y tristeza»

La noche de este martes se vivió una nueva eliminación en Aquí se Baila, donde los participantes debieron enfrentarse una vez más para demostrar su talento en la pista de baile y evitar irse para la casa.

El episodio estuvo centrado en performances de rock and roll o jive, por lo que las parejas tuvieron que mostrar sus mejores pasos retro al jurado compuesto por Neilas Katinas, Aníbal Pachano y Karen Connolly, esta última con su nota secreta.

Una de las últimas parejas en presentarse fueron Claudio Moreno y Laurita Vásquez, quienes bailaron “Shake a tail feather”, de The Blues Brothers. Luego de presentarse, Claudio aseguró estar feliz porque al fin se dio cuenta de que su problema no era de edad ni de memoria, sino algo mental, y hoy finalmente se sintió cómodo y sacó su lado lúdico. «Estaba trancado. Me estoy reencantando y hoy lo pasé la raja», sostuvo.

Los jurados, sin embargo, no fueron benévolos, pues criticaron que, tras un buen comienzo, Claudio se perdió totalmente en la música. Neilas le puso un 4. Pachano fue el más duro, y criticó que Claudio dé tantas explicaciones siempre, porque sigue sin mejorar, y le dijo que tras las devoluciones nunca está de acuerdo con las críticas y sólo reclama detrás de cámara. Le puso un 6.

Los nuevos eliminados de Aquí se Baila

Tras revelarse las notas secretas de Karen, los peor evaluados fueron Janis Pope, con 15 puntos en total, y Claudio, con 14. Así, ambos tuvieron que pasar a la batalla final, donde bailaron en solitario por 45 segundos, Janis el tema de Madonna ‘Hung up’ y Claudio el tema de Queen ‘Don’t Stop Me Now’.

Por decisión dividida, el eliminado del programa fue Claudio Moreno. El participante lamentó la decisión. «Tengo pena y tristeza, me habría gustado seguir creciendo y mostrando lo que soy capaz de hacer, pero, como dijo el señor Pachano, no estamos en una etapa donde quepan las justificaciones», indicó el comediante, agregando que se va con una buena sensación de todos modos.

«Me voy con la alegría de haber trabajado nuevamente con Rosita Piulats y de haber conocido a esta gran persona Laurita, una mujer maravillosa. Me voy muy feliz con este regalo que la vida me entregó», cerró el intérprete de Guru Guru.