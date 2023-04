Kathy Orellana responde sin filtro por críticas a su físico: «Su corazón está tan amargado»

En las recientes semanas, Kathy Orellana sorprendió al público tras confesar que había vuelto a entrar a un centro de rehabilitación para tratar con su adicción al alcohol que la ha tenido en el centro de la noticia en varias ocasiones.

Frente a esta situación, la ex chica Rojo confesó que «estaba hecha pebre, me sentí muy sola, porque me iba mandando condoros tras condoros, subía cosas a Instagram, me retaba la gente por subir tantas cosas. Yo estaba perdida, no sabía para dónde ir, gritaba por ayuda, pero no la quería recibir».

Pese a esta compleja confesión, de todas formas Kathy Orellana se ha llenado de crueles comentarios por parte de los usuarios de redes sociales, los que se han burlado de su estado físico, incluso asegurando que está en las drogas. Por lo mismo que se aburrió y salió a responder con todo.

La respuesta sin filtro de Kathy Orellana

Resulta que a través de Instagram, la cantante compartió una sincera reflexión. «Me conmueve que mucha gente se espejea con uno, con tirarme su mala onda, con decirme millones de cosas. Ahí yo me doy cuenta que aparte de estar enferma yo con esta adicción del alcohol, hay mucha gente más enferma aún emocionalmente».

«La droga y el alcohol solamente es la guinda de la torta. Entonces toda esa gente que tira esa mala onda y esos comentarios demasiado brutales, quiero decirles que no se preocupen, que pongan ojo porque su corazón está tan amargado que puede llegar al flagelo del alcohol y las drogas sin darse cuenta» continuó Kathy Orellana.

«Las personas que piensan de esa forma o tratan al otro de esa forma lamentablemente no creo que siempre lleguen a un buen puerto, creo que las personas se merecen el respeto que tú te mereces. No pueden ver a la gente que está progresando porque se sienten opacados porque otro brilla y eso no está bien porque ahí hay un problema emocional grave» indicó en su live la chiquilla.