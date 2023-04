«Nadie sabe cuánto va a durar»: Mauricio Pinilla responde a romántico mensaje de Gala Caldirola

Mauricio Pinilla estuvo la noche de este sábado en Buenas Noches a Todos, donde se confesó por primera vez sobre su relación con Gala Caldirola, quien lo sorprendió con un romántico mensaje que emocionó al exfutbolista.

«Hola, bombón, bueno, paso por aquí porque me invitaron a dedicarte unas palabritas en tu noche. Solo quería decirte que, desde que nos conocimos nuestro trato fue ‘cuando tengas un mal día, yo te lo cambio’» y agregó: «Eso no cambiará nunca, yo siempre voy a tener ganas de verte feliz, de verte sonreír, porque, independiente de lo superficial, he podido conocer tu esencia y sé que eres una persona muy valiosa».