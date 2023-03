Paty Maldonado estalla contra Maite Orsini tras polémica: «Sacúdase los calzones»

Paty Maldonado y la actriz Catalina Pulido regresaron con todo en su programa de YouTube, «Las Indomables». Y es que dejaron la escoba analizando el escándalo de la semana protagonizado por Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Para entrar en contexto, todo comenzó a través de un live con Cecilia Gutiérrez. «Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», comenzó señalando la ex chica Mekano en ese momento, junto con agregar que «Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio».

Pero esto no quedó ahí, puesto que horas más tarde la ex pareja se enfrascaron en una discusión en plena vía pública donde el ex futbolista resultó detenido. «Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles» y agregó que «Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta», aseguró Daniela Aránguiz.

Pues esto hizo que la Maite Orsini anunciara acciones legales en contra de la ex Mekano, por lo cual, Paty Maldonado no dudó en opinar al respecto. «Dedíquese a legislar, señora Orsini, ya basta de la querella«, dijo de entrada.

Los descargos de Paty Maldonado

A lo que añadió: «Ya la pillaron, quédese callada, no conteste ni una hue… hágala piola, ya se metió en el forro. Sacúdale el calzoncillo al caballero y sacúdase los calzones. Y no pesque, legisle, haga buenos proyectos en beneficio del pueblo chileno. Eso, haga proyectos, déjese de andar hueve…».

Ya más adelante en el programa y tras largos minutos de debate, la panelista de TV+ señaló que «el problema está en que está metida una diputada«.

«Nosotros les pagamos para que legislen en beneficio del pueblo chileno. No les pagamos para que anden hueve… y perdiendo el tiempo en querellas. No, les pagamos a todos estos hue… para que trabajen y hagan proyectos buenos», cerró.