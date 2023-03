«Me parecen gravísimas»: Maite Orsini anuncia acciones legales tras acusación de Daniela Aránguiz

No cabe duda que Daniela Aránguiz se ha convertido en el centro de la noticia durante los últimos días, esto a partir de que en un live de Instagram, asegurara que su exesposo, Jorge Valdivia, se encontraría en una relación con Maite Orsini.

«Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», comenzó señalando la ex chica Mekano en ese momento, junto con agregar que «Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la diputada no dudó en publicar un comunicado luego de que Daniela Aránguiz hiciera el live, revelando que había comenzado a sufrir una serie de amenazas a través de redes sociales.

«No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto» indicó Maite Orsini.

A raíz de esto, es que al día siguiente Daniela Aránguiz apareció en el matinal ‘Mucho Gusto’, donde se mandó unas serias acusaciones en contra de la diputada, luego de comentar que no creía que el comunicado lo había escrito ella.

«Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles» y agregó que «Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta» afirmó.

La respuesta de Maite Orsini

Luego de estas declaraciones, Maite Orsini no se quedó callada, pues a través de su cuenta de Twitter, confirmó que interpondrá acciones legales en contra de Daniela Aránguiz, tras las graves acusaciones que se mandó en su contra.

«Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política» indicó.