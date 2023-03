«Me está pasando la cuenta»: Lisandra Silva sufre importante lesión tras su debut en «Aquí se baila»

Hace solo un par de días se estrenó finalmente el estelar de Canal 13 «Aquí se baila». Este tuvo como resultado que cuatro participantes quedarán en riesgo de eliminación, entre ellos Lisandra Silva, quien recientemente informó a sus seguidores de otra mala noticia.

La noche de este domingo se transmitió el primer capítulo del programa conducido por Sergio Lagos, quien dio la bienvenida y presentó a los participantes.

En uno de los primeros duelos de la temporada la pareja ganadora, unánimemente, fue la compuesta por Geraldine y Juanfra, con lo que Lisandra y Gianfranco pasaron directamente al capítulo de eliminación.

Respecto a esta última, la eliminación parece no ser el más grave de sus problemas actualmente. Esto ya que la bailarina anunció en sus redes sociales que se encuentra atravesando una compleja situación debido a una fractura.

El accidente de Lisandra Silva

El pasado miércoles la ex chica reality, decidió subir diferentes registros a su Instagram. En estos mostraba una radiografía de su mano donde se podía ver el daño.

Posteriormente publicó una serie de historias donde salía explicando con mayor detalle lo que ocurrió con su extremidad.

«Ando un poco desanimada, con unos moretones alucinantes y adolorida», señaló en primer lugar. «Resultó ser un esguince, que, si bien no es nada grave, igual duele mucho, no puedo mover el dedo, entonces, todo lo que es agarre me cuesta mucho trabajo y mucho dolor», aseguró.

«Esto fue un pequeño accidente que tuvimos bailando el domingo con el Poli, no fue culpa del Poli. Me caí yo sin querer«, aclaró Lisandra Silva.

«Todo mi peso fue hacia el dedo«, continuó explicando la pareja de Raul Peralta. «Grite como no se imaginan. De hecho pensé que me había roto el dedo», señaló.

En una siguiente historia la ex chica reality se sincero con sus seguidores respecto a su participación en el programa de baile.

«Siento que me está pasando la cuenta el extrañar un poco mis gordos, no pasar tiempo con ellos, ahora el cuerpo empieza a reaccionar con dolores, moretones, sensaciones, con quiebres emocionales«, comentó.

«Llega un momento en que piensas si vale la pena, a veces el útero de mamá suena más fuerte que los sueños personales que tiene una como mujer«, agregó.

A pesar de estas palabras, la participante de «Aquí se baila» no hizo referencia a abandonar el programa. Sus siguientes historias se centraron en anticipar el próximo capitulo del programa.