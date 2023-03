«No tengo fecha de regreso»: Claudia Conserva rompe el silencio tras rumores de su salud

En junio del 2022, Claudia Conserva impactó a sus seguidores, luego de revelar que la habían diagnosticado con cáncer de mama, luego de realizarse un examen de rutina. Por lo mismo que de inmediato iba a comenzar con el tratamiento necesario para enfocarse en su recuperación.

Frente a esto que durante su más reciente live en Instagram, Cecilia Gutiérrez fue consultada por el estado de salud de la animadora. Instancia en la que aprovechó de entregar grandes noticias: «Está súper bien».

Junto con esto, aseguró que Claudia Conserva «Ha evolucionado muy bien (con el tratamiento), así que están todos muy contentos», agregando que «de hecho, no me extrañaría que pronto volviera a trabajar…. en un par de meses, pero pronto».

«Esa una súper buena noticia. Ella tenía un cáncer súper complicado y evolucionó muy bien» cerró la panelista de Zona de Estrellas.

Por lo mismo que muchos comenzaron a preguntarse por el estado de Claudia Conserva. Así que, desde Radio ADN se comunicaron con su esposo, Juan Carlos Valdivia, quien señaló que la animadora está «Recuperándose, gracias por tu preocupación».

Mientras que desde Publimetro hablaron con la propia comunicadora, quien reveló que «sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún, me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así».

La última publicación de Claudia Conserva

Hay que mencionar que la última publicación de Claudia Conserva fue para su cumpleaños, donde compartió una bella fotito, junto a la que escribió un sentido mensaje. «Ya son 49. Un Cumpleaños donde el mejor regalo es… estar viva! Y no solo eso. Repleta de amor y de buenas vibras para mi recuperación».

«Mil gracias a todos, se siente bien leer cosas lindas y eso ayuda mucho al ánimo. Gracias @pollolibre66 por tu paciencia y amor, hijos. @renato.conservav y Matilda por llenarme de luz y por existir. @lafranconserva por hacerme reír y la tomarme la foto. @mama.pasca pronto brindaremos, te quiero mucho mamá. @cecrca por traer siempre el parlante y poner música prendida» agregó.