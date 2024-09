Claudia Conserva preocupa a sus seguidores al contar accidente que vivió en Fiestas Patrias: «Se salvó milagrosamente»

En las últimas horas, Claudia Conserva preocupó a sus seguidores, luego de aparecer en su programa de YouTube con un notorio parche en la cara, el cual se debió a un accidente que sufrió en medio de la celebración de Fiestas Patrias.

La cosa es que la animadora debió salvar a su perro, Aslan, de un atropello, lo que ocurrió debido a que su mascota tiene una obsesión con las ruedas de los autos, lo que en más de una oportunidad le han traído problemas.

«Ya fue atropellado, hospitalizado, se salvó milagrosamente, pero no aprendió la lección», comenzó explicando Claudia Conserva, afirmando que el causante de su accidente resultó ser el can. Pues se lanzó sobre él para evitar que lo atropellaran.

El accidente de Claudia Conserva en Fiestas Patrias

«Yo, por salvarle la vida, me tiro encima de Aslan. Me pegué allí en el cemento y después, como que me arrastró, con su gordura, porque se me soltó y, por segunda vez, me pegué en la pera», aseguró en el programa que comparte online con su hermana.

Siguiendo por esta línea, Francesca Conserva agregó más antecedentes de lo que ocurrió en aquella jornada, recordando que vio a «esa cosita con rulos corriendo arriba de Aslan. Te tiraste como para caer encima de él. Le agarraste las patas de atrás y como que te arrastró en carretilla».

A pesar de lo complicado que se ve el accidente que le ocurrió, Claudia Conserva ya se está recuperando sin inconvenientes. Aunque solo deberá utilizar por un par de días el parche en el pómulo.

«Las hueas que hace uno por los perros. Porque esto podría ser mucho peor, pero todo por el amor», cerró.