«Mi bicicleta tiene más carne»: Hacen pebre a Adriana Barrientos por fotitos en bikini

Superando el millón de seguidores, Adriana Barrientos es una de las famosillas más populares en redes sociales, donde siempre está compartiendo sensuales registros en los que deja casi nada a la imaginación.

Junto con esto, la Leona tiene un perfil en Unlok, plataforma muy parecida a Only Fans, en la cual, los usuarios que quieran acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual cercana a los 10 dólares, unos ocho mil pesos chilenos.

Es por esta razón que Adriana Barrientos recurre a la red social de la camarita para promocionar su emprendimiento, subiendo picarones fotitos que la llenan de mensajes. Así es como ocurrió en las últimas horas.

Resulta que la chiquilla publicó tres postales en las que aparece luciendo un pequeño bikini rosado, además de lentes de sol y grandes audífonos, mientras está en una reposera en la piscina de su departamento.

«Te espero en mi página…. Súper sexy…. Está con 50% de descuento ❤️ participa por una cena para dos 🥂 obvio una soy yo 🥰….. además hoy gano la selección 🇨🇱 celebremos juntos…… besitos 😽 te espero…. Mientras tanto aprovecho lo que queda de sol» escribió para acompañar los registros.

Hacen bolsa a Adriana Barrientos por sus fotitos

Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de ocho mil me gusta y decenas de comentarios. Pero como ha ocurrido en las últimas publicaciones de Adriana Barrientos, se ha llenado de críticas por parte de los usuarios, a quienes no les gusta su estilo.

«Puro peyeyo»; «Mi bicicleta tiene más carne»; «Cena para 2? Si no comes ni una wea po»; «Menos carne que pata e gaviota»; «Te vendes»; «Que ordiiiii»; «Yaaaa, no será mucho?»; «Le quedan grandes los colaless»; «ahora te dejo de seguir, incómoda verte siempre con el trasero parado» y «Tiene menos culo que un gato» le dejaron.