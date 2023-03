«Me avergüenza ser tu hija»: Mauricio Pinilla y el momento más difícil que pasó con su familia

El ex futbolista Mauricio Pinilla será parte de uno de los capítulos de la nueva temporada del estelar de CHV, Podemos Hablar (PH), espacio que conduce Jean Philippe Cretton.

En este contexto, el deportista se sinceró con respecto a varios temas, entre los cuales están la separación con Gisella Gallardo y el quiebre en su relación con sus retoños después de verse envuelto en una polémica que remeció el mundo del espectáculo.

Dicho esto, Mauricio Pinilla abordó el tenso problema que tuvo con sus hijos luego que salieran a la luz videos que dejaban en evidencia que había invitado a una escort a una fiesta en su casa.

Mauricio Pinilla y las fuertes palabras que recibió de su hija

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la escort Nathy Chilena subió a sus redes sociales diversos registros en donde aparece carreteando en el hogar del ex jugador de Universidad de Chile.

Y como era de esperar, el video causó bastante revuelo y llegó hasta los ojos de su familia, por lo cual a Mauricio Pinilla no le quedó más remedio que tener una conversación con sus retoños sobre dicha situación.

«(Lo más difícil fue) explicarles a mis hijos las cosas que salieron en esos videos que grabaron en mi casa. Explicarles que la realidad no era esa», comentó según consignó LUN. A lo que añadió que «no lo quise explicar mediáticamente, porque creí que era meter el dedo en la herida».

Luego de ello, el ex futbolista recordó y puso sobre la mesa la frase de sus hijas que más le causó dolor.

«Me avergüenza ser tu hija (…) Fue difícil. Siempre he sido un padre ejemplar, podré tener mis defectos, me podré haber mandado embarradas, pero no soy una mala persona y ellos lo saben. Y cuando escuché eso pensé en arrancarme, escapar y no sabía donde meterme», señaló.

Y para cerrar, el actual comentarista hizo una analogía para explicar de forma más clara como se lleva con sus hijos actualmente. «El jarrón está paradito ya. Pero está con sus grietas, y necesito todavía un proceso en el que estoy trabajando para eso. Y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Me dedico ciento por ciento a mis hijos».