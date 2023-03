Mauricio Pinilla cuenta la firme de su quiebre con Gissella Gallardo

Sin duda que hace unos meses Mauricio Pinilla se vio en el centro de la polémica, eso luego de que confirmara su separación con Gissella Gallardo a través de un comunicado en redes sociales, tan solo unos días después de que la influencer asegurara que seguían juntos.

Desde ese momento que comenzaron a surgir una serie de especulaciones sobre los motivos del quiebre. Con la mayoría afirmando que el exfutbolista le había sido infiel a su esposa, especialmente tras la filtración de unos videos de la escort Natthy Chilena.

Pese a esto, ni Mauricio Pinilla, ni Gissella Gallardo se han referido públicamente a esta situación. Lo que cambiará durante la jornada del viernes, ya que por primera vez el ahora comentarista deportivo, romperá el silencio sobre el fin de su relación.

Mauricio Pinilla y su quiebre con Gissella Gallardo

«La verdad es que la relación ya venía desde hace tiempo desgastada, fueron varias cosas, no hubo un tercero ni un hecho en particular, la verdad es que descuidamos mucho a la pareja», revelará el deportista en ‘Podemos Hablar’, según lo consignado por Las Últimas Noticias.

Junto con esto, Mauricio Pinilla descartará que la infidelidad tenga algo que ver en su separación. «Absolutamente no, lo que pasó después de eso en adelante, son otros temas porque ella estaba soltera y yo estaba soltero, pero la verdad es que se desgastó con el tiempo. Nos alejamos mucho, yo empecé a darle mucha prioridad al trabajo, ella a sus cosas, me metí de lleno en TV, en radio, en cosas, en programas, mucho viaje».

Siguiendo por esta línea, afirmará que durante su relación nunca «llegamos a agredirnos verbalmente, pero las discusiones sí eran fuertes (…) la verdad es que cometimos demasiados errores de pareja, demasiados errores que fueron expuestos mediáticamente y lo pasamos mal».

Si existe la posibilidad de retomar su matrimonio, Mauricio Pinilla confiesa que «Hoy día reestructurar una relación de pareja es casi imposible, porque ha pasado demasiada agua bajo el puente, mares completos, todo hoy día creo que no es posible. Hoy no estoy en condiciones de tomar una decisión tan fuerte y no quiero embarrarla, no quiero volver a lo mismo».

«Yo la adoro, la adoro a ella, es una excelente madre, es una buena pareja, por ahí habremos tenido problemas en el camino que se dan a veces sin darse cuenta uno» cierra el comunicador.