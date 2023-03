Filtran mensajes de Cecilia Gutiérrez haciendo bolsa a Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz

Al parecer, ni los programas de farándula se salvan de estar en el centro de la polémica. Pues en las últimas horas, un portal nacional filtró unas supuestas conversaciones de Cecilia Gutiérrez en las que se lanza con todo en contra de sus compañeras de ‘Zona de Estrellas’, Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos.

Mensajes que se publican justo cuando Aránguiz está envuelta en el centro de la polémica por sus dichos sobre Jorge Valdivia en el mismo Instagram de la periodista y luego de que diera su versión en el espacio de Zona Latina.

Resulta que la cuenta de Instagram ‘Copuchas TV’, reveló las conversaciones de Cecilia Gutiérrez, las que llamaron la atención del público, pues a pesar de que se sabía de su mala onda con Adriana Barrientos, no estaban al tanto de la situación con Daniela Aránguiz.

Cecilia Gutiérrez se lanza contra Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz

«Cómo somos chismosos, estuve dos días de administrador de la página maldita farándula y me metí a ver la conversación con Cecilia Gutiérrez y miren lo que me encontré, pelando a sus dos compañeras de trabajo», escribe la persona a cargo del sitio, junto con agregar: «Con esas compañeritas de trabajo, para qué enemigas 🔥».

Ya en las capturas de pantalla se puede leer que la periodista dice: «Sí, Adriana es fome, no hace nada, solo sube videos jajaja», además de señalar que «ella se dedica a filtrar todo y acomodar las cosas a su conveniencia».

Tras esto, la otra persona le envía una historia de Adriana Barrientos y le pregunta si acaso se habían peleado. «Qué lástima porque ella es peligrosa. De verdad me da susto lo que ella pueda hacer, ella me encaró pero yo no peleo, ella pelea sola».

Junto con revelar que «Dijo que yo fui a pedir su cabeza donde los jefes y fui a pedir días libres la próxima semana».

Para cerrar, se lanzó en contra de Daniela Aránguiz, luego de que la persona con la que hablaba Cecilia Gutiérrez, le mencionara que no puede aguantar la voz de la ex chica Mekano.

«Imagínate me sientan al medio de las dos jaja», dice la Miss Bombastic, para luego añadir que «es muy flaite. Entonces pelear con ella es como pelear con el curao’ del bar. Siempre va a tener la última palabra».