María Luisa Godoy se llenó de comentarios al publicar el primer día de clases de sus hijas

Esta mañana las hijas de María Luisa Godoy se unieron a los estudiantes que esta semana tuvieron su primer día de clases. La animadora hizo público el momento al compartirlo en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que el rostro de TVN, sacó un par de carcajadas el pasado miércoles durante un despacho del matinal. La conductora de ‘Buenos Días a Todos’, fue entrevistada por el notero Simón Oliveros, a quien recibió en su casa.

Durante el espacio Godoy le comentó al periodista que tuvo una situación bastante particular esa mañana, la cual fue el motivo por el que debió ausentarse al matinal. Ella señaló que pidió permiso para ir a dejar a sus hijas al colegio en su primer día del año escolar.

Sin embargo, fue bastante la sorpresa al llegar y descubrir que las niñas no entraban ese día, así lo explicó en vivo la animadora del Festival de Viña.

«Díganme, no me hagan sentir mal, ¿a quién no le ha pasado?, me equivoqué, no entran hoy, entran mañana a clases«, comentó entre risas.

María Luisa Godoy explicó que se enteró gracias a otra apoderada. La productora aseguró que ella y las niñas ya tenían todo listo pero que a última hora se enteró que la jornada escolar iniciaba hoy 2 de marzo y no el pasado miércoles.

Esta vez no se equivocó

Esta mañana la animadora publicó oficialmente el especial primer día de clases de sus hijas. María Luisa Godoy, no se reservó nada y compartió con sus más de 700 mil seguidores el tierno momento con 3 de sus retoñas.

La fotografía estuvo acompañada con las imples palabras: «Primer día de clases!».

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de parte de los usuarios que siguen a la animadora en su cuenta oficial de Instagram. «Ahora siii 😅 bellas las niñitas!!», «Hoy si que si», «Hoy si era el día jaja», «Feliz retorno a tus niñas», fueron algunos de los comentarios que le llegaron a la animadora.

