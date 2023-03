«Bailar en discoteca todos somos espectaculares»: Lisandra Silva responde a críticas por sus coreografías

Lisandra Silva hizo su debut en ‘Aquí se Baila’ la noche de este domingo 26 de noviembre, en la cual se llenó de críticas por su presentación. Esto debido a muchos encontraron que la coreografía que bailó no iba bien la Music Session de Shakira y Bizarrap, mientras que otros incluso la tildaron de tiesa.

Misma situación se dio durante el martes pasado, cuando junto a su bailarín, Gianfranco Polidori, bailaron una salsa, gracias a la cual se salvaron de la eliminación. Pero de todas formas se llenó de comentarios negativos. Por lo mismo que en esta oportunidad decidió salir a responder.

Lisandra Silva respondió con todo a las críticas

Resulta que en sus historias de Instagram, donde contó que habría sufrido una lesión, Lisandra Silva aprovechó de referirse a cómo ha sido su participación en el programa y las diferentes críticas que le han llegado.

«Con respecto a la competencia, ha sido un crescendo, obviamente el primer baile fue como un warm up del cuerpo, calentando el cuerpo, volviendo a las pistas, volviendo a reconocer como la sensación con los movimientos», señaló la cubana.

Siguiendo por esta línea, Lisandra Silva agregó: «Siento que la salsa nos quedó bonita, yo la disfruté mucho, si hay un trabajo que hacer respecto a los pies, a los focos, a las medidas, que sinceramente no es algo que no se hace en un ensayo o dos. Son horas y años de práctica para que uno tenga esa consciencia de los pies, de la mirada, del cuerpo, todo al mismo tiempo bailando».

«Espero que el baile que viene les guste, a mi me gustó mucho, es bien bonito, bastante bien ejecutado», continuó, junto con mencionar que «Y los bailes que vienen, bueno ahí ustedes van a juzgar, pero sí he visto mucho como ‘uy, estás muy tiesa, no te mueves, dónde está la cubana'».

«Y quiero decirle a todos que bailar en discoteca todos somos espectaculares, hacer un twerk con Daddy Yankee todos son espectaculares. Pero cuando estás en tacones con un outfit, con brillo, con peinado, con maquillaje mirando a una cámara, haciendo la coreografía y esperando que no se te olvide», cerró Lisandra Silva.