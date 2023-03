«Lo encontré un pelotudo»: Gino Costa y la primera cita con su pololo

En un nuevo episodio del programa «Buenas Noches a Todos», Gino Costa estuvo presente como invitado, en donde se confesó y habló de todo con respecto a como comenzó su pololeo con Miguel Ángel Campos.

En este sentido, el comunicador detalló como ha sido su relación con su pareja, con quien señaló que la primera vez que coincidieron fue totalmente «casual y natural», ya que se toparon en uno de los shows en que participó el rostro de TVN. Pero no todo partió bien, puesto que Miguel no se refirió con palabras muy agradables al periodista luego de notarlo desganado.

Dicho esto, Gino Costa expresó que su primera impresión fue: «Lo encontré un pelotudo, cómo me vino a tratar a mí de fome, me dio una rabia».

Luego de ello, se mandaron a cambiar junto a un grupo de amigos hacia una discoteca, sitio en donde comenzó una conversación que «no se terminó nunca más», según consignó Publimetro.

La primera salida entre Gino Costa y Miguel Ángel Campos

De acuerdo a lo dicho por el periodista, de partida «me costó comprender los sentimientos que comenzaron a invadirlo en la primera conversación que mantuvieron, pues nunca había vivido tales emociones en el pasado».

A lo que agregó: «No sabía qué cres… me estaba pasando, era la primera vez que me sentí así, estaba súper confundido, súper conflictuado, pero era rico. Entonces en mi cabeza y en mi corazón era como ¿por qué no quiero sentir algo que es tan placentero? A veces hay que ir soltando y con los minutos solté y yo no quería dejar de conversar con él, no quería dejar de verlo, no quería ir al baño, porque quería seguir hablando con él y eso hasta el día de hoy».

Todo esto debido a los prejuicios que él tenía. Sin embargo, «el corazón me pegó un cachetazo: ‘Qué te importa, ¿Te vas a negar a pasarlo bien? Si no le estás dañando a nadie’. Me di cuenta que ser feliz estaba ni siquiera a la vuelta de la esquina, estaba al frente mío», concluyó Gino Costa.