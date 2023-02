Gino Costa se sincera sobre la reacción de su familia al enterarse de su orientación sexual

Hace unos días, Gino Costa dejó a todos sorprendidos tras romper el silencio y referirse por primera vez a su orientación sexual y a su pololo, Miguel Ángel Campos, con el cual llevan más de un año como pareja.

Todo esto gracias a un pequeño adelanto de la Revista Velvet, donde se pudo leer algunos de los dichos del ex conductor del matinal Buenos Días a Todos.

En este sentido, Gino Costa comentó que: «Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré».

Pero esta no fue la única declaración que adelantaron, sino que otras de las cosas que señalo fue que «mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón»

Bajo este contexto, expresó: «Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar», haciendo alusión a su actual pareja.

¿Cómo se tomó la noticia la familia de Gino Costa?

Pues, ahora se dio a conocer un nuevo adelanto de la conversación, en el cual comenta con respecto a la reacción que tuvo su familia tras revelar que se encontraba en una relación con otro hombre.

«Al principio no se lo esperaban, pero hoy me ven más feliz que nunca. Soy una persona que siempre se ha movido por el amor, y ellos no han visto ningún cambio, solo que hoy soy más feliz de lo que era antes», expresó el comunicador, según consignó Página 7.

Pero esto no fue todo, ya que aprovechó de contar que el Año Nuevo la pasó con toda su familia y su pareja. «Estuvo increíble, ha sido un lindo proceso. Hace poco estuvimos en el cumpleaños de la mamá del Pollo. Estoy muy pleno en lo profesional y en lo personal».

A lo cual cerró: «Tengo un gran compañero que vibra conmigo, y yo con lo que él hace. Me gané al mejor hombre del mundo», haciendo alusión a su pololo.